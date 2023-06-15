Цивилев: перед властью стоит задача стимулировать переселение в Сибирь из других регионов

Это поможет укрепить российскую государственность, заявил губернатор Кемеровской области

ТАСС, 15 июня. Стимулирование переезда в Сибирь жителей других регионов РФ является для власти важной задачей, направленной на укрепление российской государственности. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в четверг на заседании Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы все делаем, чтобы людям было удобно здесь жить, чтобы к нам хотели переезжать из других регионов. Сибиряки всегда были опорой нашей страны - чем больше будет жителей в Сибири, тем будет надежнее наше государство", - сказал Цивилев, являющийся председателем Совета МАСС, его слова приводит пресс-служба правительства Кемеровской области.

Одним из главных вопросов заседания стали итоги разработки предложений МАСС в проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Рабочая группа подготовила 615 предложений, включая 335 конкретных инвестпроектов на территории сибирских регионов, предложения касаются социального, экономического, инфраструктурного и институционального развития, говорится в сообщении. В своем выступлении Цивилев подчеркнул, что в основе стратегии - человек, житель Сибири.

"Потенциал Сибири далеко не исчерпан, у нас огромный пласт работы. Для того, чтобы этот потенциал реализовать, наша главная задача - объединение всех сибирских регионов: мы не конкуренты друг другу, мы - друзья, партнеры, у нас общие цели и общие задачи. Работа "Сибирского соглашения" как раз направлена именно на объединение регионов и решение поставленной президентом России задачи по развитию Сибири и Дальнего Востока. Вместе мы, несомненно, добьемся больших успехов", - сказал Цивилев.

Итоговый вариант предложений МАСС будет направлен в адрес правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в СФО и Минэкономразвития РФ, говорится в сообщении. Цивилев подчеркнул, что раз в квартал Совет МАСС будет анализировать реализацию стратегии и при необходимости вносить в нее коррективы, говорится в сообщении.