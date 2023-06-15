Во Владимире в течение двух лет создадут парк лазерных и аддитивных технологий

Инвестиции в проект оцениваются в 425 млн рублей

ТАСС, 15 июня. Парк лазерных, плазменных и аддитивных технологий будет создан во Владимире в ближайшие два года. Инвестиции в проект оцениваются в 425 млн рублей. Соответствующее соглашение было подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

"Планируем создание во Владимире технопарка "Плазар". Сегодня подписали соглашение об условиях осуществления инвестиций в реализацию данного проекта с компанией "Термолазер", - написал губернатор.

По его словам, технопарк предусматривает реализацию высокотехнологичных проектов в сфере лазерных, плазменных и аддитивных технологий и создание центра коллективного пользования лазерного и аддитивного оборудования. Планируется, что он начнет работу в ближайшие два года. "Общий объем инвестиций планируется в размере 425 млн рублей. Ожидается создание 250 новых рабочих мест", - уточнил Авдеев.

Также на ПМЭФ было подписано соглашение с компанией "НТС", согласно которому в Кольчугинском районе Владимирской области в ближайшие два-три года откроется производство блоков из автоклавного газобетона. Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 900 млн рублей, будет создано 150 новых рабочих мест.

В свою очередь, в Селивановском районе компания "Дорогобуж-агро" построит молочно-товарную ферму почти на пятьтысяч фуражных коз. Проект планируется реализовать в 2024-2025 годах. "Селивановский район специализируется на молочном животноводстве. Здесь действует шести больших производств коровьего молока и около девяти малых, фермерских. Такая крупная ферма по производству козьего молока - это пилот и для района, и для всей нашей "молочной" области", - отметил Авдеев.