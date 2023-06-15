15 июня, 16:38
ПМЭФ

Ленобласть подпишет на ПМЭФ договоры почти на 900 млрд рублей

Новые проекты будут реализовываться при жестком соблюдении всех экологических норм и правил, рассказал губернатор Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Общий объем инвестиций, которые получит Ленинградская область по итогам подписания договоров на ПМЭФ, составит почти 900 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам в четверг губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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"Общий объем инвестиций по договорам, которые Ленинградская область подпишет на Петербургском экономическом форуме, составляет 892 млрд 677 млн рублей. Чуть-чуть не дотянули до своего же рекорда, 1 трлн, но на самом деле вы видели, что все инвестиции реальные, большинство наших партнеров нам уже знакомы, которые второй, третий, четвертый, даже есть компании, которые пятый раз с нами подписывают соглашение. Это большой уровень доверия, потому что никогда бизнес не подпишет второе соглашение, если ему не нравится, как реализуется первое", - сказал Дрозденко.

Он также отметил, что в такой эффективной работе с инвесторами есть немалая заслуга команды региона, а также бизнесменов, которые четко выполняют договорные обязательства. Губернатор также сообщил, что на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса было подчеркнуто, что несмотря на санкции и жесткие условия работы, Ленинградская область последовательно выполняет все свои обязательства перед инвесторами по подписанным соглашениям с иностранными компаниями, которые работают в Ленинградской области.

Также Дрозденко обратил внимание, на то, что новые проекты будут реализовываться при жестком соблюдении всех экологических норм и правил.

Туризм в Ленобласти

Глава региона назвал Ленобласть "пионерами в России по освоению особо охраняемых природных территорий". В качестве примеров успешного экотуризма он привел проекты "Тропа 47" и "Вело 47". В рамках последнего в этом году будет завершен проект по реализации первой велодорожки длиной 110 км.

"Турист голосует деньгами и ногами, по-другому невозможно посчитать. 3 млн туристов было в 2017 году, порядка 6 млн - в 2022 году, мы ожидаем в этом году почти четверть прироста объема туристического потока. Сегодня уже невозможно разместиться без листа ожидания в Ленинградской области. И крупные проекты, и малые - все заполнены", - отметил Дрозденко.

По его словам, в ближайшее время нужно будет создать дополнительно 2,5 тыс. мест размещения в Ленобласти. При этом речь не идет о пятизвездочных отелях, однако важно, чтобы была качественная ночевка, горячая вода, все бытовые условия и хороший завтрак, чтобы турист мог рассчитывать на определенные стандарты.

"Нам сложно говорить о деньгах, я могу сказать, что сегодня подтвердили - это под модульное размещения, глемпинг, кемпинг, нам уже готовы дать по 60 млн рублей по первому этапу, и поддержали два больших проекта - размещение от 120 мест в гостиничных номерах - тут тоже будет федеральная поддержка", - добавил Дрозденко. 

Теги:
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПМЭФ
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