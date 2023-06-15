Инвестиции в Зашуланское месторождение угля до 2027 года превысят 40 млрд рублей

Поставки будут осуществляться в Китай, сообщил глава энергетического дивизиона En+ Group Михаил Хардиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в развитие Зашуланского месторождения угля (Забайкальский край) до 2027 года превысят 40 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава энергетического дивизиона En+ Group Михаил Хардиков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"У нас есть проект, который уже реализуется, - это разработка Зашуланского угольного месторождения с поставками в Китай. Там объем инвестиций превышает 40 млрд рублей до 2027 года. А остальные проекты - касательно экологии, углехимии, АСУТП, информтехнологий - пока в стадии проработки. Мы подписали соглашение о том, что мы будем совместно прорабатывать, но конкретных условий и параметров там пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с китайскими партнерами.

Кроме того, топ-менеджер отметил, что китайская сторона подтверждала заинтересованность в участии в строительстве ГЭС в России. "В каком формате - это вопрос обсуждаемый", - сказал он, добавив, что в настоящее время обсуждается механизм реализации строительства новых ГЭС и параметров возврата инвестиций.

"Один из новых механизмов мы разработали и предложили. Я бы пока не хотел раскрывать детали, потому что сейчас идет активное обсуждение применительно к самому продвинутому, можно сказать, проекту - это Крапивинская ГЭС", - уточнил Хардиков. "Когда государство утвердит механизмы, можно будет тогда привлекать партнеров. Сейчас нет предмета для привлечения партнеров", - сказал топ-менеджер.

Кроме того, по словам Хардикова, En+ Group рассчитывает, что оборудование для новых ГЭС будет производиться в России, при этом партнеры из Китая могли бы помочь с экспертизой и подрядными организациями. "Ну и плюс на тех или иных условиях участием капиталом. Потому что китайские деньги дешевле. Мы сейчас обсуждаем проектное финансирование для продолжения проекта разработки Зашуланского угольного месторождения - проектное финансирование китайское минимум в два раза дешевле, чем российское", - сказал он. При этом обсуждение финансирования в настоящее время находится на согласовании.

"Мы выходим в этом году на разрешительную документацию по угольному разрезу. И нужно уже переходить к активной фазе строительства разреза на 5 млн тонн. На это нужны деньги - мы получили предложения как от российских, так и от китайских банков", - сказал он. "Так как проект долгосрочный, мы заинтересованы в долгосрочном проектном кредитовании", - подытожил Хардиков.

Ранее сообщалось, что En+ Group и китайская China Energy Investment Corporation будут совместно развивать Зашуланское месторождение каменного угля с выходом на добычу 5 млн тонн энергетического угля в год к концу 2027 года. Инвестиции включат в себя строительство угольного разреза, инфраструктуры и автомобильной дороги, создание железнодорожной станции необщего пользования Гыршелун-Угольная, а также приобретение техники и оборудования.

О компании

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии.

Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").