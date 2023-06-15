Росатом создаст предприятие по строительству плавучих энергоблоков для зарубежных рынков

В качестве целевых заказчиков рассматриваются страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Росатом и компания "ТСС Групп" создадут совместное предприятие (СП) по строительству энергофлота для зарубежных рынков на базе атомных плавучих энергоблоков (ПЭБ) с реакторами РИТМ-200М. Соответствующее соглашение было подписано в четверг между госкорпорацией и "ТСС Групп" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корр. ТАСС.

Стороны запланировали создание совместного предприятия на паритетной основе, которое обеспечит запуск строительства серии ПЭБ для зарубежных рынков и последующую продажу электроэнергии с борта плавэнергоблока в странах присутствия. В качестве целевых рынков партнеры рассматривают страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. Ввод энергофлота в эксплуатацию ожидается в период с 2029 по 2036 год. Согласно документу, длина ПЭБ составит 112 м, ширина - около 30 м, осадка - около 6 м, номинальная мощность - не менее 100 МВт. Назначенный срок службы - до 60 лет.

"С момента ввода в эксплуатацию в 2019 году первой в мире плавучей атомной станции - ПАТЭС "Академик Ломоносов" - государственные и коммерческие компании как в России, так и за рубежом с большим интересом изучают этот новый продукт Росатома. Сейчас мы предлагаем рынку уже целое семейство ПЭБов - разных по мощности и назначению, в арктическом и тропическом исполнении. Помимо экологичности и стабильности работы плавучие атомные энергоблоки способны обеспечить энергетическую независимость - как от магистральных энергосетей, так и в более широком смысле - защиту от волатильности энергорынков. Использование ПЭБов дает компаниями и целым странам возможность получить прогнозируемую цену на электроэнергию на десятилетия вперед", - заявил после церемонии подписания заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям госкорпорации "Росатом" Андрей Никипелов.

Подписанное соглашение носит рамочный характер. Юридически и финансово обязывающие документы будут подписаны позднее.

Компания "ТСС Групп" - крупнейший в России разработчик и производитель комплексных решений по заканчиванию скважин, а также энергообеспечению нефтегазового сектора с активно реализуемой стратегией развития на Ближнем Востоке.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.