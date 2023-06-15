15 июня, 16:37
ПМЭФ

Сбербанк обеспечит цифровые решения транспортной реформы в Костроме

Основным способом оплаты проезда станет безналичный расчет, специальные валидаторы будут расположены в автобусах у каждого входа

ТАСС, 15 июня. Цифровизацией системы управления городского транспорта в ходе модернизации системы пассажирских перевозок в Костроме займется Сбербанк. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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"В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве Костромская область и Сбербанк рассчитывают расширить партнерство в области инфраструктурных проектов. Одно из направлений - цифровизация системы управления городского транспорта в ходе модернизации системы пассажирских перевозок в Костроме", - говорится в сообщении.

Соглашение было подписано на встрече губернатора Костромской области Сергея Ситникова и вице-президента, председателя Среднерусского банка Сбербанка Евгения Титова.

По просьбе городских властей проведением модернизации системы общественного транспорта в Костроме занимается администрация региона. Уже разработана новая транспортная схема, создано гибкое тарифное меню с расширенной системой льгот, в том числе для школьников и студентов. Полностью обновляется пассажирский автопарк. Основным способом оплаты проезда станет безналичный расчет, специальные валидаторы будут расположены в автобусах у каждого входа. За цифровые решения в реализации новой транспортной системы будет отвечать Сбербанк.

В будущем стороны рассматривают внедрение автоматизированной оплаты питания в школах, проекты с использованием инновационных решений в сфере туризма и здравоохранения, а также участие банка в реализации проектов по социально-экономическому развитию региона, повышение доступности банковских услуг и предоставление жителям области специального кредитного продукта по газификации домовладений. 

Теги:
Ситников, Сергей КонстантиновичРоссияКостромская областьПМЭФ
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