Холдинг "ЭКО-культура" построит в Башкирии тепличный комплекс стоимостью 10 млрд рублей

Его площадь составит 20 га

ТАСС, 15 июня. Холдинг "ЭКО-культура" планирует строительство в Башкирии тепличного комплекса площадью 20 га для круглогодичного выращивания томатов. Стоимость проекта составит порядка 10 млрд рублей, сообщила пресс-служба главы республики в четверг.

Встреча главы Башкортостана Радия Хабирова и председателя совета директоров агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" Александра Рудакова состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Они обсудили реализацию инвестиционных планов компании по строительству на территории республики современного высокотехнологичного тепличного комплекса площадью 20 га для круглогодичного выращивания томатов. Бюджет проекта - порядка 10 млрд рублей, а производственная мощность комплекса составит 13 тыс. тонн овощей в год", - сказано в сообщении.

Минсельхоз республики и Корпорация развития Башкортостана подобрали потенциальные площадки для размещения комплекса, также проведены переговоры с ресурсоснабжающими организациями о подключении к энергосетям. Представители холдинга в июле планируют приехать в республику для осмотра земельных участков, добавили в пресс-службе.