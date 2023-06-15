15 июня, 16:38,
обновлено 15 июня, 16:57
ПМЭФ

Никарагуа хочет подключиться к платежной системе "Мир"

Советник президента по инвестициям Лауреано Ортега Мурильо заявил, что в стране наблюдают за опытом Кубы в этом вопросе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Никарагуа заинтересованы в подключении банковской системы страны к платежной системе "Мир". Об этом заявил советник президента по инвестициям Лауреано Ортега Мурильо в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы хотим применять платежную систему "Мир". Мы видим, какой опыт есть в этом на Кубе и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучать наших специалистов", - сказал он.

По словам Ортеги Мурильо, такой шаг поможет ускорить процесс дедолларизации экономики.

Ряд банков кубинской столицы в середине марта начал прием карт платежной системы "Мир" для снятия наличных. В настоящий момент картой "Мир" все еще невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах. Власти острова ожидают, что внедрение платежной системы в республике позволит привлечь большее число туристов из РФ.

Первыми странами, банки которых начали принимать карты "Мир", стали Белоруссия и Казахстан, там это произошло в 2018 году. Сейчас эта российская платежная система работает примерно в 10 странах, еще более чем в 15 странах выразили готовность внедрить ее. 

Теги:
КубаНикарагуаРоссияПМЭФ
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