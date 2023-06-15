Минтранс Венесуэлы сообщил об открытии нового прямого авиарейса в Россию

Глава ведомства Рамон Селестино Веласкес заявил, что еженедельные рейсы будут укреплять связи двух стран в области туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa в ближайшее время откроет новый прямой авиарейс по маршруту Каракас-Гавана-Москва.

"Эти еженедельные рейсы будут соединять братские страны нашего региона и укрепят связи в области туризма", - сообщил в четверг министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Министр напомнил, что с 2020 года несмотря на введенные против государственной авиакомпании санкции США Conviasa осуществляет прямые рейсы в Москву и на Кубу. Около 80% пассажиров составляют российские туристы и 20% - предприниматели, главным образом из Венесуэлы. Веласкес указал, что "создаются благоприятные условия для взаимной торговли" и для российских предпринимателей, которые могут инвестировать и приобретать собственность в Венесуэле в рублях.

"Мы видим, что две братские страны развивают экономические связи", - указал Веласкес и "выразил уверенность в том, что российские компании подключатся к авиасообщению с Венесуэлой. Он сообщил, что "в пятницу будет подписан меморандум о взаимопонимании и создании альянса с "Аэрофлотом" для того, чтобы повысить пассажиропоток из России в Латинскую Америку и из Латинской Америки в Россию".