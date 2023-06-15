В Минпромторге сообщили о пересчете стоимости строительства атомного ледокола "Россия"

Строительство планируется завершить в 2027 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Стоимость строительства атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер" пересчитана, но окончательная цена пока не объявлена, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, сроки завершения строительства пока также не сдвигаются - ледокол должен быть сдан в 2027 году.

"Стоимость пересчитана, все материалы направлены в ССК "Звезда". В свою очередь, ССК "Звезда" пока еще не объявила окончательную цену этого ледокола. Конечно, подорожает, но какая именно будет цена - сейчас сказать не могу. По срокам постройки - на данный момент могу сказать, что мы рассчитываем на 2027 год", - сказал он.

В марте этого года Евтухов говорил, что стоимость и сроки строительства атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер" могут увеличиться из-за срыва поставок и увеличения стоимости изготовления некоторых комплектующих. Он уточнял, что судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" до конца апреля подготовит документы для проведения экспертизы расчета стоимости строительства ледокола.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что стоимость строительства ледокола "Россия", ранее составлявшая 128 млрд рублей, может вырасти на 40-60%.