Титов сообщил, что кубинские банки начали принимать карты "Мир"

Как отметил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, это важный шаг на пути двустороннего сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Кубинские банки начали принимать платежные карты "Мир", что является важным шагом на пути двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил глава делового совета Россия - Куба, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В финансовой сфере мы предложили кубинским коллегам целый комплекс мер на базе российского опыта. Думаю, то, что сейчас на острове получают хождение банковские карты, эмитированные в рамках системы "Мир", - это только начало", - сказал Титов.

"Говоря о возможных перспективах, можно отметить, что экономика наших партнеров крайне нуждается в двух вещах: обелении денежных потоков (с одновременным повышением удобства ведения бизнеса) и защите финансовой системы от внешних санкций, - добавил Титов. - Мы предложили комбинированный инструмент, который, на наш взгляд, способен решить обе задачи. Речь идет о создании на Кубе специального расчетного центра с банковской лицензией, через который проходили бы финансовые транзакции как внутри страны, так и по внешнеторговым сделкам".

Титов выступил также за введение в оборот официального цифрового песо на базе технологии блокчейн. "На первых порах, с учетом хаотичности курса, его стоило бы привязать к одной из крупнейших валют мира. Это создает определенные риски, но очень выгодно для привлечения инвестиций", - отметил он.