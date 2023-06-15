Собянин: Москва не нуждается в большом количестве промышленных зон

По словам мэра столицы, на части промышленных зон необходимо развивать высокотехнологичное производство

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Необходимости в большом количестве промышленных зон в Москве нет, доля этой отрасли в городе составляет 16%. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума мэр столицы Сергей Собянин.

"Я должен сказать, что мы вышли из индустриальной эпохи. <…> В Москве доля промышленности - 16%. <…> Это больше, чем в европейских и американских городах. Очевидно, что столько промышленных зон нам не нужно. Количество рабочих мест не уменьшается, а растет каждый год. За последние 10 лет, по-моему, около 600 тыс. рабочих мест прибавилось в Москве", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день практически две трети промышленных зон - это не производство, а склады и брошенные здания. "Конечно, то, что работает, нужно сохранять. Модернизировать и сохранять", - подчеркнул мэр.

По его словам, на части промышленных зон необходимо развивать высокотехнологичное производство, чем сейчас власти города и занимаются.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.