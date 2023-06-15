15 июня, 16:47
ПМЭФ

"Лузалес" планирует поставлять деревянные дома в новые регионы РФ

Компания заявила о планах построить в 2023 году два многоквартирных четырехэтажных дома для расселения аварийного жилья в республике Коми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Лузалес" планирует поставлять деревянные дома в новые регионы Российской Федерации. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель совета директоров компании Руслан Семенюк на сессии "Стратегические задачи деревянного домостроения в новых реалиях развития лесопромышленного комплекса" в рамках Петербургского международного экономического форума.

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"Это же территории Российской Федерации. Если будет стоять такая задача, мы готовы", - сказал он.

Также компания заявила о планах построить в этом году два многоквартирных четырехэтажных дома для расселения аварийного жилья в республике Коми. 

Теги:
РоссияКомиПМЭФ
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