"Лузалес" планирует поставлять деревянные дома в новые регионы РФ

Компания заявила о планах построить в 2023 году два многоквартирных четырехэтажных дома для расселения аварийного жилья в республике Коми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Лузалес" планирует поставлять деревянные дома в новые регионы Российской Федерации. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель совета директоров компании Руслан Семенюк на сессии "Стратегические задачи деревянного домостроения в новых реалиях развития лесопромышленного комплекса" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Это же территории Российской Федерации. Если будет стоять такая задача, мы готовы", - сказал он.

Также компания заявила о планах построить в этом году два многоквартирных четырехэтажных дома для расселения аварийного жилья в республике Коми.