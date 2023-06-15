Дрозденко: сменившие бренды компании Ленобласти восстановят объем производства

Работы выполнят до конца 2023 года, сказал губернатор региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Предприятия Ленинградской области, которые из-за санкций сменили иностранных собственников или бренды, восстановят прежние объемы выпуска продукции до конца года. Об этом сказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"У нас 80% предприятий с участием иностранного капитала, где собственники-иностранцы заявили об уходе, сегодня сменили вывеску и стали предприятиями с участием российского капитала, либо управление перешло к российскому менеджменту. Сейчас проблема номер один - как запустить производство и обеспечить его сырьем и комплектующими. Все обещают до конца этого года выйти на прежние объемы производства", - сказал Дрозденко.

В числе знаковых проектов по восстановлению работы предприятий Ленинградской области после ухода иностранных инвесторов Дрозденко назвал приобретение компанией "Лузалес" бывшего завода шведской компании IKEA, сделку по продаже российской части шинного бизнеса финской Nokian Tyres компании "Татнефть", открытие лакокрасочного предприятия "Йотун Пэйнтс".