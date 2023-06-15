Захарова заявила, что ОАЭ и КНР понимают Россию

По мнению официального представителя МИД РФ, эти страны будут пользоваться выгодой от сотрудничества по полной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Арабские Эмираты и Китай хорошо понимают Россию, а потому будут пользоваться возможностями от сотрудничества с ней "по полной". Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Кто нас не понимает, тот, к сожалению, упускает возможности. Вот Объединенные Арабские Эмираты нас понимают очень хорошо по целому ряду причин, и эти возможности они сейчас будут использовать по полной. Как и другие страны Ближневосточного региона, Персидского залива. Нас очень хорошо понимает Китай", - сказала она, добавив, что благодаря этому товарооборот между Москвой и Пекином растет невероятными темпами.

Захарова подчеркнула, что обратная ситуация сложилась в отношениях России с Западом, который сам отказался развивать выгодные связи с Москвой. "Нас пытаются запугать: "Вы не там ищите партнеров, вас могут там предать". Послушайте, сколько раз нас предавали на Западе? Может, попробуем теперь что-нибудь не западное? И чем больше мы будем пробовать не западное, тем больше мы будем вызывать интерес на этом самом Западе", - указала дипломат.

В этой связи, по ее словам, России не нужно пытаться произвести правильное впечатление на кого-то за рубежом, а следует делать то, что выгодно самой стране. На этой почве и будут возникать понимание и интерес извне. "Это придет по мере нашего внутреннего роста, в развитие нашего внутреннего к себе уважения", - заключили она.

Захарова отметила, что Россия вряд ли во что-то инвестировала столько, сколько она вложила в отношения с Западом. "По-западному это называется инвестировать, по-русски это вложить душу. Мы душу вложили в эти отношения. По большому счету, к сожалению, мы опять увидели, я бы сказала, предательство, но давайте скажем как-нибудь помягче - непонимание. А на самом деле, когда тебя в критический момент не понимают твои близкие, с которыми ты общался, это все-таки предательство ", - констатировала официальный представитель МИД РФ.