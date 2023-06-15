Около 4,5 млрд рублей вложат в ревитализацию бывшей табачной фабрики в центре Ярославля

Там создадут общественные, деловые и жилые объекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Территорию бывшей табачной фабрики "Балканская звезда" в центре Ярославля ревитализируют за 4,5 млрд рублей, создав там общественные, деловые и жилые объекты, сохранив при этом историко-культурную уникальность места.

Соответствующее соглашение с инвестором - компанией "Эко" - подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил в Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Площадка, на которой раньше располагалась фабрика "Балканская звезда", преобразится, но сохранит свою историко-культурную уникальность. Планируем провести реставрацию расположенных здесь памятников архитектуры, создать общественные, деловые и жилые объекты. <…> Компания готова инвестировать в проект 4,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Он отметил, что соглашение подписано с учредителем компании "Эко" Владимиром Галагаевым. Концепцию проекта разработал заслуженный архитектор РФ Максим Атаянц. "Ярославль получит 200 рабочих мест и новую, благоустроенную зону в самом центре города", - подчеркнул Евраев.

В первый день форума также заключено соглашение с компанией "Волга эстейт", которая намерена к концу 2026 года построить в Угличе гостиничный комплекс за 1,9 млрд рублей. ПФК "Силуэт" планирует инвестировать 1 млрд рублей в развитие производства полипропиленовых промышленных контейнеров в Ярославле. Компания "Хсбрэндс мистери шопинг энд консалтинг" возведет распределительный центр для сети магазинов-дискаунтеров "Чижик" площадью 13,4 тыс. кв. м за 1 млрд рублей, обеспечив создание около 1 тыс. рабочих мест.