Росреестр планирует упорядочить данные о недвижимости в новых регионах к 2030 году

По словам главы ведомства Олега Скуфинского, в рамках работы по развитию инфраструктуры пространственных данных будут созданы государственные цифровые топографические карты открытого пользования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Росреестр работает над полной и точной систематизацией недвижимости в новых субъектах РФ, комплекс мероприятий завершится к 2030 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель ведомства Олег Скуфинский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мероприятия по созданию полного и точного реестра [недвижимости, земельных участков] в новых регионах страны планируем завершить к 2030 году", - сказал он.

По словам Скуфинского, в рамках работы по развитию инфраструктуры пространственных данных уже в 2023 году будут созданы государственные цифровые топографические карты открытого пользования отдельных территорий Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик.

В декабре 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях были созданы территориальные органы Росреестра и филиалы ППК "Роскадастр".