Белоусов заявил, что курс рубля находится в оптимальной для экономики зоне

По словам первого вице-премьера РФ, ослабление рубля связано с корректировкой курса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Ослабление рубля, которое наблюдалось в последнее время, связано с корректировкой курса, рубль находится в оптимальной для экономике зоне по отношению к доллару. Об этом заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Думаю, это корректировка. С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров", - сказал Белоусов.

Он отметил, что происходившее в последнее время ослабление рубля не сказалась на росте цен. "Пока не видим. Пока этого нет. Прогноз по инфляции на 2023 год остается в 5,3%, возможно меньше будет", - отметил первый вице-премьер.