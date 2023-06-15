Россельхозбанк вложил более 729 млрд рублей в экономику регионов СКФО

Банк готов оказывать компании "Кавказ.РФ" комплексную партнерскую поддержку

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 729 млрд рублей направил Россельхозбанк на развитие экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с 2000 года. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Россельхозбанк и институт развития Кавказ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве для повышения инвестиционной активности на территории округа, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Россельхозбанк уделяет большое внимание развитию СКФО. В его экономику мы уже вложили более 729 млрд рублей, из них в АПК - более 80%. Профинансировали 587 инвестпроектов, в том числе 499 - в АПК, при этом 391 объект уже введен в эксплуатацию. Банк готов оказывать компании "Кавказ.РФ" комплексную партнерскую поддержку, и подписанное сегодня соглашение даст возможность расширить пул инвестиционных проектов, которые имеют важное значение для экономики округа", - сказал председатель правления банка Борис Листов.

Как отмечается, подписанное соглашение предусматривает реализацию инвестиционных программ и иных проектов, разработку новых совместных продуктов и услуг, взаимную консультационную и экспертную поддержку.

По словам гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, для развития агропромышленного комплекса округа бизнесу необходима поддержка. "СКФО - один из лидеров сельскохозяйственной отрасли страны. В регионе растут фруктовые сады, расширяются теплицы с овощами, открываются фермерские хозяйства и в последнее время много внимания уделяется переработке. Чтобы отрасль могла и дальше технологично развиваться, бизнес нуждается в поддержке", - отметил Юмшанов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.