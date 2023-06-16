Деловой завтрак Сбера в рамках ПМЭФ-2023. Видеотрансляция

ТАСС/Сбер

В рамках Петербургского международного экономического форума проходит деловой завтрак Сбера "Российская экономика – новый курс. Приоритеты и альтернативы".

Участники мероприятия, в частности, обсудят, возможность изменения критических параметров развития экономики и альтернативу текущей экономической траектории.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.