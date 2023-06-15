в ФТС заявили, что доля товарооборота России со странами ЕС сейчас составляет 18%

Врио руководителя ведомства Руслан Давыдов заявил, что показатель не будет стремиться к нулю, так как РФ получает объемы лекарств и есть ниши, которые не попали под санкции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Товарооборот России и стран Евросоюза с начала 2023 года снизился существенно, сейчас его доля в общем торговом обороте РФ составляет примерно 18%. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Европейский союз уступил свои позиции, он больше не главный партнер РФ. Если два года назад порядка 38% составлял наш товарооборот, то по пяти месяцам [2023 года] падение существенное - примерно 18% товарооборот составляет. К нулю стремиться не будет, так как получаем объемы лекарств и есть ниши, которые под санкции не попали", - сказал он.

Давыдов указал, что на долю товарооборота со странами - участниками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приходится 40%. Также зафиксирован рост товарооборота с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) - на 14%.

"Весовые объемы импорта, экспорта несильно изменились, - отметил он. - Импорт вырос примерно на 5%, а экспорт снизился где-то на 3% по весовому измерению. В стоимостном выражении очень хороший рост импорта - порядка 9% к аналогичному периоду прошлого года".

Врио главы ФТС прогнозирует выход России в этом году на доковидные объемы импорта.

О форуме

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.