Бразильский дипломат рассказал о торговых отношениях России и Бразилии

Руководитель отделов торговли, инвестиций и агробизнеса посольства Бразилии в РФ, Уго Линс Гомес Феррейра сообщил, что Москва и Бразилиа стремятся увеличить инвестиции между двумя странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Бразилия стремятся увеличить инвестиции между двумя странами. В условиях, когда основная часть двусторонней торговли сосредоточена на поставках удобрений, Москва и Бразилиа стремятся к ее диверсификации, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума руководитель отделов торговли, инвестиций и агробизнеса посольства Бразилии в России, Уго Линс Гомес Феррейра.

"Мы работаем над увеличением инвестиций между нашими странами. Мы понимаем, что сегодня их поток из России в Бразилию немного больше, чем в обратную сторону", - сказал бразильский дипломат. Он также отметил, что торговля между Бразилией и Россией очень развита, особенно в области удобрений, которые составляют от 65 до 75% всех товаров, которые эта южноамериканская страна покупает у своего евразийского партнера. "Мы хотим диверсифицировать торговлю и дальше, но сегодня она сконцентрирована на этом продукте", - подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, российские компании, специализирующиеся на производстве удобрений, хотят не только вести бизнес с Бразилией, но и инвестировать в южноамериканскую страну, "чтобы иметь лучшие условия для получения и транспортировки своей продукции на бразильской территории". "Российские компании приобретают бразильские компании для создания центров дистрибуции и создания условий для торговли своей продукцией", - сказал он.

В беседе с ТАСС Гомес Феррейра подчеркнул, что участие Бразилии в Петербургском экономическом форуме позволяет его стране быть задействованной в таких важных дискуссиях, как состоявшийся 14 июня в рамках ПМЭФ российско-бразильский бизнес-диалог, а также на мероприятиях, посвященных продовольственной безопасности и отношениям между Россией и Латинской Америкой. "Это то, что помогает Бразилии и России еще больше укрепить связи", - подытожил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.