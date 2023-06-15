Белоусов заявил, что оптимизация бюджетных расходов могла бы составить 10-15%

Необходима приоритезация бюджетных расходов, считает первый вице-премьер РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Необходима приоритезация бюджетных расходов, оптимизация могла бы составить 10-15%. Об этом заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Экспертно - 10-15%, примерно. Имеется в виду, что если и придется сокращать, то за счет такого рода оптимизации - для кого-то не получать поддержку будет не очень чувствительно, но а где-то придется увеличивать, конечно. Но, в принципе, в этих масштабах, я думаю, это не скажется на каких-то системных моментах", - сказал Белоусов.

"Так или иначе приоритизация бюджетных расходов необходима. И если говорить о приоритетах, они, собственно, заданы президентом, это шесть направлений, которые у нас отфиксированы", - сказал первый вице-премьер.

"В этой связи нужно понимать, что 2024 год - последний год, когда открыто финансирование нацпроектов. На 2025 год из нацпроектов изъяты длящиеся обязательства. Примерно 1,5 трлн рублей длящихся обязательств. Плюс 500 млрд рублей зарезервировано. И еще необходим триллион рублей. Всего 3 трлн примерно нужно на 2025 год, потому что нацпроекты заканчиваются в 2024 году. Для того, чтобы все это сейчас перенастроить, безусловно, нужна будет приоритезация. Высшим приоритетом, и, собственно, президент об этом говорил, должно стать все, что касается нашей технологической повестки. Безусловно, приоритетом будут наши публичные обязательства. А также то, что является чувствительным с точки зрения адаптации нашей экономики к новым условиям, это то, что касается экспорта, МСП, некоторые инвестиционные расходы, и так далее", - отметил он.

"Основной ресурс для повышения эффективности, такая акупунктура - среди экспортеров надо поддерживать тех, кто осваивает новые коридоры, выходит на новые рынки, тех, кто оказался в трудной ситуации, и так далее. Почему нам нужно корректировать систему поддержки экспорта? Среди МСП поддерживать, прежде всего тех, кто входит в новые производственные цепочки, замещая импортеров, стартапы надо поддерживать, и так далее. То есть, такая концентрация на определенных направлениях - мы, собственно, этим и занимаемся", - сказал первый вице-премьер.