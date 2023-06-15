В Нижегородской области в ОЭЗ планируется открыть три производства на 14 млрд рублей

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что привлекать инвесторов позволяют льготы, которые предоставляются резидентам ОЭЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области заключили три соглашения по открытию производств на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" во время Петербургского международного экономического форума. Инвесторы вложат 14 млрд рублей в создание предприятий, сообщили в четверг в Корпорации развития Нижегородской области.

"Три соглашения о намерениях заключено с инвесторами, планирующими реализацию проектов на территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области, в рамках Петербургского международного экономического форума 15 июня. Два соглашения от имени правительства Нижегородской области - с ООО "НПО "Красный Октябрь" и ООО "Альтум" - подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - говорится в сообщении региональной корпорации развития.

Никитин отметил, что привлекать инвесторов позволяют льготы, которые предоставляются резидентам ОЭЗ. В этом году площадка была увеличена с 72 до 724 га из-за запроса бизнеса на реализацию своих проектов.

"Красный октябрь" планирует вложить 3,5 млрд рублей в завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки, которые используются для работы с металлами, обработки или доработки выпускаемых изделий. Предполагается, что предприятие вместе с нынешними мощностями сможет заместить до 75% текущего импорта. На завод будет трудоустроено около 300 человек. Второй инвестор - компания "Альтум" - построит за 2,25 млрд рублей завод по производству металлоконструкций промышленного назначения. На предприятии планируется создать 327 рабочих мест.

Еще одно соглашение заключила региональная корпорация развития с компанией "Руссилика" (входит в ГК "Титан") и банком "Россия", которые планируют создать в ОЭЗ вторую очередь завода по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Продукция может использоваться в пищевой, фармацевтической отраслях промышленности, а также при производстве специальные красителей, лакокрасочных и полимерных материалов. Проект, в который будет инвестировано около 8 млрд рублей, будет аналогичен тому, который сейчас реализуется в ОЭЗ. На будущем заводе планируется открыть 200 новых рабочих мест.

Все проекты будут реализованы при сопровождении и поддержке Корпорации развития Нижегородской области, которая является управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске. Для резидентов налоговые ставки на прибыль снижены с 20% до 2% в первые пять лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% - в последующем. Кроме того, для компаний действуют нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.