Сийярто сообщил, что обсудил с Лихачевым сооружение АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома

Встреча состоялась во время ПМЭФ

БУДАПЕШТ, 15 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил в четверг с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым сооружение АЭС "Пакш-2". Встреча между ними состоялась во время Петербургского международного экономического форума и стала уже второй за последние 10 дней.

"Два новых блока, строящихся в Пакше, увеличат мощность атомной энергетики в Венгрии на 70% и сократят выбросы углекислого газа на 17 млн тонн в год. [АЭС] "Пакш-2" укрепит нашу энергетическую независимость и поможет сохранить низкие цены на электроэнергию", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Публикация сопровождалась фотографиями со встречи Сийярто с Лихачевым в кулуарах форума. 5 июня они обсуждали этот проект на встрече в Будапеште.

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает треть потребностей Венгрии в электроэнергии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома.

Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. мегаватт до 4 400 мегаватт.

В связи с этим правительство Венгрии придает большое значение проекту "Пакш-2" и прилагает усилия для того, чтобы ему не помешали санкции, которые Евросоюз продолжает вводить против России из-за конфликта на Украине. Будапешту пока удается сдерживать попытки Брюсселя и ряда стран ЕС распространить запреты на сотрудничество с Москвой на область ядерной энергетики.