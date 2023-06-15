15 июня, 17:18
ПМЭФ

"Силовые машины" инвестируют в модернизацию производства турбин в Петербурге

Общий объем инвестиций в течение 2023-2025 годов составит 8,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. АО "Силовые машины" инвестируют 8,5 млрд рублей в модернизацию производства турбин в Петербурге, генераторов большой мощности и комплекса испытаний крупных электрических машин. Соответствующее соглашение подписали на полях ПМЭФ губернатор города Александр Беглов и председатель совета директоров "Силовых машин" Алексей Мордашов.

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"Новый проект "Силовых машин" предусматривает внедрение новых технологий, модернизацию производства турбин и генераторов большой мощности и комплекса испытаний крупных электрических машин. Общий объем инвестиций в течение 2023-2025 годов составит 8,5 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Соглашением также предусмотрена модернизация электроприводов мегаваттного класса.

АО "Силовые машины" - ведущее предприятие России среди производителей энергетического оборудования, которое входит в пятерку мировых лидеров отрасли. 

Теги:
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПМЭФ
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