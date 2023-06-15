Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,27-1,79%

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки "Русагро", бумаги НЛМК, котировки "Магнита", акции "Россетей", бумаги "Аэрофлота", обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", обыкновенные акции "Татнефти"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг торговался в хорошем плюсе - индекс Мосбиржи обновил годовой максимум выше 2 800 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,27%, до 2 800,17 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,79%, до 1 054,30 пункта. Курс доллара снизился на 0,41%, до 83,75 руб., евро вырос на 0,23%, до 91,58 руб., юань снизился на 0,013%, до 11,72 руб.

"Рост цен на энергоресурсы и относительно спокойный внешний фон благоволили покупателям. Динамику индекса Мосбиржи сдерживало укрепление рубля. Заседания ключевых регуляторов сюрпризов не принесли - ФРС США выбрала монетарную паузу, а ЕЦБ подвинул все три базовые процентные ставки вверх на 25 б. п.", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Статистика дня не оказала значимого воздействия на рыночные настроения. "Майские данные по розничным продажам и объему промпроизводства в КНР вышли чуть хуже ожиданий. Число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице за минувшую неделю выросло на 262 тыс., что немного превысило прогноз аналитиков (250 тыс.)", - добавил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки "Русагро" (+5,84%), бумаги НЛМК (+4,68%), котировки "Магнита" (+4,11%), акции "Россетей" (+4,02%), бумаги "Аэрофлота" (+3,86%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+3,73%), обыкновенные акции "Татнефти" (+3,32%). Акции "Газпрома" подорожали на 2%.

"Повышенный интерес к распискам "Русагро" может объясняться ожиданиями новостей по процессу редомициляции и возвращения к выплате дивидендов, что компания ранее обозначала как один из своих приоритетов. Бумаги НЛМК и других сталелитейных компаний с начала мая пользуются спросом во многом в рамках восстановления с достигнутых в прошлом году минимумов", - сказала аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Магнит" сегодня повышался без очевидных фундаментальных причин, продолжая восстановление с достигнутых в конце мая локальных минимумов. Акции "Татнефти" пользуются спросом в ожидании дивидендов за 2022 год в размере 27,71 руб на оба типа акций, доходность которых по текущим ценам составляет около 5,5%. Собрание акционеров рассмотрит рекомендованные ранее выплаты уже завтра, 16 июня, добавила Кожухова. При этом оживление в акциях "Газпрома" можно объяснить возобновлением роста цен на газ в Европе, также полагает эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги "Мосбиржи" (-3,05%), расписки Qiwi (-2,24%), привилегированные акции "Транснефти" (-2,08%), бумаги "Полиметалла" (-1,35%), котировки "Совкомфлота" (-1,32%), акции "Алросы" (-1,21%).

Акции "Полиметалла" оставались под нисходящим давлением, в том числе ввиду локальной слабости цен на золото после заседания ФРС. В частности, котировки драгоценного металла опускались ниже $1950 за унцию, но впоследствии восстановили часть позиций. Бумаги "Транснефти" корректировались после резкого повышения накануне, вызванного объявлением о дивидендах.

Прогноз на завтра

В конце недели решение по процентной ставке примет Банк Японии. Состоится выступление управляющего ФРС США Кристофера Уоллера. В еврозоне станет известен майский индекс потребительских цен (ИПЦ). В состав индексов Мосбиржи и РТС в пятницу войдут акции "ФСК-Россети" и "Сегежа Групп". Годовое общее собрание акционеров проведут "Россети" (Кубань, Московский регион), сообщил Бахтин.

Приближение выходных и склонность рубля к укреплению завтра могут сдерживать покупательскую активность считают в "БКС Мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 16 июня - 2720-2820 пунктов, по курсу рубля к доллару - 82-84 руб.

Freedom Finance Global считают, что завтра индекс Мосбиржи может снова двигаться в коридоре 2 700-2 800 пунктов, пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 82-84 руб., евро/рубль - в интервале 90-92 руб., пара юань/ рубль - в коридоре 11,3-11,8 руб.