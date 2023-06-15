Пасечник на ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с "Росагролизингом"

По словам врио главы ЛНР, сотрудничество с "Росагролизингом" уже позволяет аграриям республики обновлять технический парк и оборудование

ЛУГАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве с "Росагролизингом".

"На полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве между Луганской Народной Республикой и компанией "Росагролизинг", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник подчеркнул, что сотрудничество с "Росагролизингом" уже позволяет аграриям республики обновлять технический парк и оборудование - компания разработала для этого специальные условия взаимодействия.

"Теперь ["Росагролизинг"] помогает нашим фермерам адаптироваться в особенностях российского законодательства, обучает финансовой и цифровой грамотности, основам бизнес-планирования. На сегодняшний день обучение прошли почти 6 тыс. аграриев", - отметил он.

По словам Пасечника, сотрудничество с "Росагролизингом" в рамках подписанного соглашения позволит развивать сельскохозяйственную отрасль региона.

20 мая министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Сорокин сообщал ТАСС, что аграрии республики направили в "Росагролизинг" более 80 заявок для получения сельхозтехники в лизинг на сумму свыше 1 млрд рублей.