КБР подписала на ПМЭФ соглашения по развитию различных сфер экономики

Соглашения касаются инвестиционной деятельности, сохранности капиталовложений, развития промышленных предприятий и взаимодействия с другими регионами страны

НАЛЬЧИК, 15 июня. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) подписала ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), они касаются инвестиционной деятельности, сохранности капиталовложений, развития промышленных предприятий и взаимодействия с другими регионами страны. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в четверг.

Соглашение о стратегическом партнерстве для укрепления дальнейшего сотрудничества подписано с Россельхозбанком, которое сосредоточено на совместной инвестиционной деятельности в различных отраслях экономики, в том числе реализации прорывных проектов в сфере сельского хозяйства, IT, горнодобывающей отрасли, жилищного строительства, туризма. "В целом агропромышленный комплекс остается ключевым сегментом экономики нашей республики, составляя 15% в структуре ВРП, который продолжает в последние годы расти. Здесь сотрудничество с Россельхозбанком наиболее актуально. Планируются разработка и реализация инвестиционных программ и проектов, развитие системы кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, развитие АПК, включая экспорт сельхозпродукции, реализацию проектов с использованием механизма государственно-частного партнерства", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Стратегическое партнерство и защита капиталовложений

Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка, подписанное соглашение станет основой для наращивания взаимодействия и решения приоритетных задач социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. "Банк направил в экономику региона 60 млрд рублей, из которых 70% пошли на развитие сельского хозяйства. И это закономерно, ведь АПК республики - один из главнейших драйверов ее экономики с долей 15% в ее валовом региональном продукте, он показывает хороший рост. Из 69 профинансированных нами проектов 50 уже работают в интересах Кабардино-Балкарии", - отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Трехстороннее соглашение между Минэкономразвития РФ, КБР и ООО "Чегем агро" касается защиты и поощрения капиталовложений. "Аналогичная поддержка была оказана в отношении проекта возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. В настоящее время ведется работа по внесению в региональное законодательство соответствующих изменений в части защиты и поощрения капиталовложений", - добавил Коков.

АО "Терекалмаз", производящее алмазный инструмент, и Росгеология договорились об испытании нового породоразрушающего инструмента для колонкового бурения, разработанного и изготовленного на заводе для проведения комплексных геологических исследований. По итогам испытаний начнется совместная работа по его промышленному серийному производству заводом "Терекалмаз" для нужд Росгеологии, в том числе с привлечением инвестиций.

По итогам обсуждения перспектив сотрудничества заключено соглашение между правительством КБР и Ассоциацией развития кластеров, технопарков и ОЭЗ России. "Документ послужит основой для дальнейшего всестороннего развития инвестиционной и инновационной деятельности в нашей республике, включая создание и развитие территорий с преференциальными режимами, укрепление межрегиональных и международных связей региона в сфере научно-технического развития, промышленной кооперации и экспорта", - уверен глава региона.

Соглашения с регионами

С Республикой Коми подписано соглашение о всестороннем сотрудничестве двух регионов, которое было начато еще 1999 году. Коков подчеркнул, что КБР заинтересована в развитии многопланового торгово-экономического сотрудничества с этим регионом. "Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для углубления отношений между предприятиями и организациями республик, взаимовыгодную совместную деятельность в области разработки, финансирования и реализации проектов промышленного и инфраструктурного развития. В области промышленности мы можем предложить Республике Коми кабельно-проводниковую продукцию, высоковольтную аппаратуру для электроэнергетики, различные виды алмазных инструментов, современную цифровую медицинскую рентгеновскую технику", - добавил Коков.

Соглашение и программа сотрудничества между Москвой и КБР на 2023-2027 годы развивают положения предыдущего двустороннего документа, заключенного в 2014 году. Новые документы предусматривают развитие межрегиональной экономической интеграции и укрепление связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и другие.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.