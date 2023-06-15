В Санкт-Петербурге внедрят региональный социальный стандарт по проекту АСИ

Он включает 13 пунктов, основанных на практиках, которые позволяют повысить уровень удовлетворенности жителей качеством социальных услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург присоединился к проекту Агентства стратегических инициатив (АСИ) по внедрению социального стандарта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба АСИ.

Стандарт является одним из элементов национальной социальной инициативы. Он включает 13 пунктов, основанных на успешных практиках, которые позволяют повысить уровень удовлетворенности жителей качеством социальных услуг. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"В пилотном внедрении стандарта участвуют около 40 регионов, и мы очень рады, что сегодня к нам присоединился Санкт-Петербург. Несмотря на уже хорошо развитую систему социальной поддержки, город готов запускать новые инструменты и сервисы, делать работу социальной сферы еще более простой и понятной для людей", - сказала Чупшева, слова которой приводятся в сообщении.

Беглов отметил, что город готов к внедрению стандарта. "Петербургу важны разработки и рекомендации, которые предлагает Агентство стратегических инициатив. Мы провели оценку готовности города к внедрению элементов стандарта. Созданная у нас комплексная система услуг социальной защиты, которые мы предоставляем горожанам, включает в себя все необходимые положения", - цитирует его пресс-служба.

Несколько пунктов документа направлены на то, чтобы сделать процесс получения социальных услуг бесшовным. Например, обязательный элемент стандарта - создание службы социальных координаторов, оказывающих помощь жителям в режиме одного окна, задействуя при этом ресурсы государства, бизнеса, благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Также в стандарт включено развитие системы региональных сервисных уполномоченных, чья задача состоит в том, чтобы сделать взаимодействие человека и социальных служб максимально понятным и простым. Предусмотрено наличие навигатора по мерам поддержки, на которые может рассчитывать человек в зависимости от своей жизненной ситуации и статуса семьи.

Первым шагом во внедрении стандарта станет самооценка региона, то есть анализ того, какие элементы из предложенных пунктов нужно создавать с нуля, а какие уже работают. В этом случае в субъекте проверят их эффективность. Оценку будут проводить администрация региона и независимая экспертная группа, в которую войдут представители здравоохранения, образования и социальной защиты, НКО, социальные предприниматели, а также сами получатели социальных услуг.