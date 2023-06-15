"Магнит" до конца года откроет в Башкирии около 40 магазинов

В регионе также запустят первый торговый объект ультрамалого формата "Магнит Go"

УФА, 15 июня. /ТАСС/. "Магнит" планирует открыть в Башкирии до конца года порядка 40 новых магазинов. Также в регионе будет запущен первый торговый объект ультрамалого формата "Магнит Go", сообщила пресс-служба главы республики в четверг.

Встреча главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и директора розничной торговой сети "Магнит" Руслана Ариф Оглы Исмаилова состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума.

"У нас очень конструктивный диалог с властями республики. До конца 2023 года планируем открыть еще порядка 40 магазинов. В частности, намерены запустить первый в регионе торговый объект ультрамалого формата "Магнит Go", - приводятся в сообщении слова Исмаилова.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос продажи товаров республиканских производителей в супермаркетах сети. Сейчас на территории региона работает около 800 магазинов "Магнит" разных форматов. Доля местных производителей в ассортименте сети в Башкирии превышает 22%.