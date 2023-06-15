Индийский инвестор импортозаместит производство лекарств в Заполярье

Объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Индийская компания "САФФАРМ" организует в Мурманской области производство лекарственных препаратов с объемом инвестиций порядка 10 млрд рублей, соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума. Планируется, что новый фармацевтический завод будет производить антибиотики, вакцины, витамины, минералы, аминокислоты, в том числе и онкопрепараты и удовлетворит внутренний спрос Заполярья.

Соглашение, которое было подписано правительством Мурманской области, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компанией "САФФАРМ" в присутствии министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, предусматривает строительство фармацевтического комплекса и завода активных фармацевтических ингредиентов в Заполярье. Импортозамещающая продукция будет поставляться в государственные больницы и аптеки. Запуск предприятия позволит трудоустроить 280 северян.

"У нас большой потенциал для развития инвестиционного сотрудничества, и подписание меморандума - показательный результат диалога с индийской стороной, главной целью которого является запуск конкретных проектов. Компания планирует инвестировать в замещение импортных лекарственных средств с помощью механизма господдержки, действующего в российской Арктике", - приводит Министерство информационной политики Мурманской области цитату главы Минвостокразвития.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, Мурманская область может стать первой арктической территорией, где будет построен фармацевтический завод с объемом инвестиций свыше 10 млрд рублей. "Индийская компания в рамках государственно-частного партнерства заинтересована в проработке этого высокотехнологичного производства. Мы предложим партнерам возможности преференциальных режимов и другие льготы для обеспечения импортозамещения лекарственными препаратами жителей нашего региона", - подчеркнул он.

По словам генерального директора ООО "САФФАРМ", компания возлагает больше надежды на сотрудничество и помощь в выборе наиболее приемлемого формата участия в поэтапной реализации проекта, пояснил Кумар Дивеш.

"Предложим инвестору административные и налоговые льготы, оформление земельного участка в аренду без торгов, снизим нагрузку по страховым взносам. Все это позволит быстрее запустить производство социально значимых препаратов для лечения сложных заболеваний и получить значительную выгоду при реализации проекта", - цитирует министерство генерального директора КРДВ Николая Запрягаева.