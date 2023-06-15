Роскачество создаст методику реестра доверенных онлайн-магазинов

В методику будут подгружать дополнительные показатели, такие как система маркировки, сообщил руководитель компании Максим Протасов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Роскачество делает методику реестра доверенных онлайн-магазинов, она станет ГОСТом и Национальным стандартом. В нее будут подгружать дополнительные показатели, такие как система маркировки. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Могу анонсировать, мы делаем методику реестра доверенных онлайн-магазинов, делаем ГОСТом, Нацстандартом. В эту методику мы, в том числе будем подгружать еще целый ряд дополнительных требований, дополнительных показателей к онлайн-ретейлерами. Один из этих показателей - это качественная работа с ЦРПТ, качественная работа с системой "Честный знак", потому что по тем категориям, по которым или введен эксперимент, или уже введена обязательная маркировка - мы считаем это просто нормой жизни, нормой рынка", - отметил Протасов.

Он также рассказал, что такие системы уже существуют в Индии, США, Китае, и онлайн-площадкам нужно выполнить целый ряд требований, чтобы войти в реестр. По его словам, аналогичный проект создан совместно с Росаккредитацией.

Протасов отметил, что есть еще несколько обязательных критериев, таких как передача данных о сертификатах и лабораторных исследованиях продукции. "Есть целый ряд требований для онлайн-площадок: это и защита прав потребителей, это и нормальные формы договоров, отсутствие скрытых комиссий и хорошая доставка", - рассказал он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.