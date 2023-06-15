ФАС РФ: механизмы применения накопителей созданной ВИЭ электроэнергии снижают ее стоимость

Как считают в службе, ВИЭ целесообразно развивать в регионах, где это может оказаться экономически выгодным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Расширение механизмов применения накопителей выработанной ВИЭ электроэнергии позволит в перспективе снизить ее стоимость для потребителей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.

Он отметил, что к 2035 году доля источников возобновляемой энергии в установленной мощности в энергосистеме РФ может составить 6%. В структуре стоимости генерации из ВИЭ преобладают затраты на закупку оборудования и его модернизацию, поэтому с развитием технологий и снижением таких затрат ветровая и солнечная генерация будут становиться более привлекательными для инвесторов.

По словам замглавы ведомства, ВИЭ целесообразно развивать в регионах, где это может оказаться экономически выгодным, в том числе в технологически изолированных территориях, на Дальнем Востоке или Арктической зоне, где использование солнечной энергетики позволяет снижать стоимость электроэнергии и экономить топливные ресурсы дизельных электростанций.

По мнению ФАС, для развития ВИЭ необходимо снижение себестоимости капитальных затрат на производство единицы генерирующего оборудования. В частности, этому будут способствовать развитие производства российских комплектующих и его локализация. Помимо этого, снизить стоимость электроэнергии для потребителей позволит расширение механизмов применения накопителей электроэнергии, выработанной ВИЭ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.