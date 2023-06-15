Минпромторг: нужно передавать данные о нарушениях бизнесу до проверки надзорных органов

Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева заявила, что нужно дать возможность участникам рынка исправить ситуацию, прежде чем дело дойдет до проверки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Необходимо передавать данные о нарушениях бизнесу перед подключением надзорных органов, чтобы дать возможность участникам рынка исправить ситуацию, прежде чем дело дойдет до проверки. Об этом сообщила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы считаем, что отклонения, нарушения нужно показывать бизнесу, потому что очень часто руководство, топ-менеджмент, акционеры - они просто не подозревают, что такая ситуация у них происходит, и зачастую там чисто субъективный человеческий фактор и нет никакого умысла, и обязательно нужно дать возможность честному, ответственному бизнесу эту ситуацию исправить прежде, чем к нему придут и за это накажут", - объяснила Приезжева на сессии "Борьба с контрафактом как общее дело всей страны".

Замминистра рассказала, что эксперимент по передаче данных бизнесу о нарушениях из системы прослеживаемости товаров ("Честный знак"), тестировался в "Магните" с января этого года. Система маркировки помогает избежать продажи просроченной продукции, исключив человеческий фактор, из системы приходит информация о сроке годности товара при его сканировании на кассе и блокирует транзакцию, если товар просрочен.

По словам Приезжевой, благодаря внедрению технологии в 30 раз снизились продажи просроченной молочной продукции. "Поэтому мы активно вместе с ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий - прим. ТАСС) выступаем за то, чтобы, во всяком случае, данные из этой системы должны предоставляться в первую очередь бизнесу", - подчеркнула она.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.