Вологодские лесопромышленники восстановят объемы производства к концу 2023 году

Поставки на экспорт переориентированы с Европы на страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Лесопромышленные компании Вологодской области, одни из наиболее пострадавших от санкций, восстановят объемы производства по основным видам продукции к концу этого года. Поставки на экспорт переориентированы с Европы на страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Объемы лесозаготовки составят в этом году порядка 15 млн куб. м, что является среднегодовым показателем для региона за последние 10 лет, сообщил в четверг в интервью ТАСС губернатор Олег Кувшинников в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Прогноз по лесозаготовке на 2023 год - 15 млн куб. м, это среднегодовой объем. Пиковых значений в 18 млн куб. м, достигнутых в 2021 году, не будет. И было у нас снижение производства продукции на 12%, мы постепенно его компенсируем к 2025 году. Снижение производства мы компенсируем глубокой переработкой низкосортной древесины, поэтому я уверен, что к концу этого года мы восстановим объемы производства и в следующем году восстановим объемы лесозаготовки", - сообщил губернатор.

По его словам, лесопромышленный комплекс региона переориентировал свои рынки на сбыт продукции в страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. До введения санкций первая десятка по структуре экспорта лесопродукции из Вологодской области выглядела следующим образом: Финляндия, Китай, Эстония, Египет, Германия, США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Казахстан. К концу 2022 года топ-10 импортеров продукции из Вологодской области - это Китай, Египет, Казахстан, Турция, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Ирак и Корея.

"На сегодня мы пока не восстановили весь экспортный потенциал, потому что 50% продукции с высокой добавленной стоимостью поставлялось на внешние рынки, в основном в страны Евросоюза. На сегодня 70% - это внутренний рынок, 30% - страны Азии, Африки, СНГ, потому что затруднена логистика. Сейчас все, что касается восточных и южных направлений, перегружено, все стоят в очереди, чтобы отправить свои товары на рынки дружественных стран", - сказал Кувшинников. Он отметил, что простаивающих предприятий нет, "есть предприятия, которые не загружены на полную мощность, их около 30%, которые загружены от 50 до 80%, основная масса производств загружена полностью".

Вологодская область занимает третье место по стране и первое по Северо-Западу РФ по объемам заготовки древесины, в отрасли занято порядка 40 тыс. человек с учетом смежных отраслей.