Собянин: Москве нет необходимости заниматься приватизацией, сейчас время покупать

Мэр отметил, что Москва избавилась от тех активов, которые были не нужны

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Москвы не видят необходимости заниматься приватизацией в настоящее время. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума мэр столицы Сергей Собянин.

"Идеи приватизации всегда присутствовали, начиная с Чубайса и заканчивая современными экономистами. Честно говоря, я не слышал, чтобы кто-то всерьез обсуждал эту тему. <...> Мне кажется, что сегодня надо не продавать, а покупать. Настанут лучшие времена, и тогда можно будет подумать. Но это дело государства, а что касается Москвы - то мы в свое время избавились от тех активов, которые, на мой взгляд, были не нужны", - сказал Собянин.

Он напомнил, что власти города продали банк "Москва" за более чем 100 млрд рублей в 2010 году, также был продан пакет акций Московского нефтеперерабатывающего завода, после чего он начал активно развиваться и за это время стал одним из лучших в Европе. "Мы избавились от тех активов, которые не нужны были городу, <…> И нам эти деньги помогли сделать рывок, выскочить из ямы. За счет инвестиций в инфраструктуру мы начали расти", - сказал мэр.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.