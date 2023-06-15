МЭР РФ: инвестиции в основной капитал в 2023 году могут достичь 29,7 трлн рублей

Как сообщили в ведомстве, приоритетными задачами правительства являются обеспечение роста инвестиций и привлечение финансирования в проекты импортозамещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в основной капитал в этом году должен составить 29,7 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ со ссылкой на первого заместителя главы министерства Илью Торосова, выступившего на сессии "Привлечение внебюджетного финансирования в проекты импортозамещения" в рамках Петербургского международного форума.

"Сегодня приоритетными задачами правительства России являются обеспечение роста инвестиций и привлечение финансирования в проекты импортозамещения. Для этого в 2023 году предстоит заместить 7 трлн рублей средств нерезидентов, а общий объем инвестиций в основной капитал в этом году должен составить 29,7 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Торосов также подчеркнул, что уже работает ряд механизмов и программ привлечения инвестиций, каждая из которых предусматривает обязательное внебюджетное софинансирование и в которых имеются обязательные требования по внебюджетным источникам. Благодаря Фабрике проектного финансирования, государственно-частному партнерству, а также софинансированию проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и отраслевым мерам поддержки объем инвестиций в 2022 году увеличился на 4,6% и достиг 27,9 трлн рублей, добавил он.

Кроме того, Торосов указал, что в рамках Фабрики проектного финансирования стоимость "длинных" инвестиций для заемщиков стала предсказуемой, а нагрузка банков на капитал снизилась в пять - семь раз.

По другим инвестиционным механизмам также отмечается рост привлекаемых средств. Так, сумма законтрактованных инвестиций в рамках концессионных соглашений в 2022 году составила рекордные 825 млрд рублей, добавил он.

При этом работа по развитию механизмов дополнительного финансирования продолжается. "Планируется совмещение таксономии проектов технологического суверенитета с Фабрикой проектного финансирования. В результате поручительством госкорпорации ВЭБ.РФ будет обеспечено до 50% прямого риска банков по проектам технологического суверенитета. Это позволит увеличить кредитный портфель на сумму до 10 трлн рублей без докапитализации банковского сектора", - отмечается в сообщении.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.