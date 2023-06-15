Международный аэропорт Архангельска расширит географию рейсов после реконструкции

Соответствующее соглашение было подписано между правительством региона, компанией "Новапорт Инвест" и авиакомпанией "Смартавиа"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Архангельска "Талаги" после завершения реконструкции расширит географию рейсов. Как сообщает пресс-служба администрации Архангельской области, в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано соглашение между правительством региона, компанией "Новапорт Инвест" и авиакомпанией "Смартавиа".

"Соглашение о развитии межрегиональных и внутренних воздушных перевозок Поморья заключено сегодня на полях ПМЭФ между правительством Архангельской области, компанией "Новапорт Инвест" и авиакомпанией "Смартавиа". Расширение географии полетов из Архангельска в другие регионы России, а также увеличение пассажиропотока и объема межрегиональных и внутренних авиаперевозок станет приоритетной задачей международного аэропорта Архангельск после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы", - указано в сообщении.

Два года подряд архангельский аэропорт перевозит более 1 млн пассажиров в год. "Уверен, что после реконструкции и возобновления полетов пассажиропоток продолжит расти. Это в свою очередь повлечет за собой необходимость увеличения пропускных мощностей здания аэропорта, совершенствования качества аэропортовых услуг, обновления аэропортовой техники", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Цыбульского.

Соглашение также создаст условия для развития неавиационных видов деятельности, способствующих повышению качества обслуживания пассажиров. "Компания "Новапорт" со своей стороны окажет содействие в развитии авиационной и аэропортовой инфраструктуры в Архангельской области, а также поможет создать конкурентные преимущества у организаций воздушного транспорта в регионе", - цитирует пресс-служба члена совета директоров "Новапорт Инвест" Романа Троценко.

Также важным направлением совместной работы станет поддержание в нормативном состоянии посадочных площадок в Мезенском и Приморском районах Архангельской области, что напрямую связано транспортной доступностью отдаленных территорий, вызывающих в том числе интерес туристов из разных регионов России.

По словам председателя совета директоров авиакомпании "Смартавиа" Сергея Савостина, аэропорт имеет для компании особое значение. Авиакомпания исторически связана с городом с момента своего образования и продолжает использовать его как один из трех своих базовых аэропортов. Еще одним ключевым направлением взаимодействия станет повышение уровня профессионализма и мотивации авиационного персонала, а также сохранение и обновление парка воздушных судов, выполняющих полеты из международного аэропорта Архангельск.