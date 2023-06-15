Росатом планирует построить во Вьетнаме 500 МВт ветроэнергетических мощностей

"Новавинд" намерен открыть представительство во Вьетнаме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня /ТАСС/. Росатом рассматривает возможность строительства во Вьетнаме не менее 500 МВт ветроэнергетических мощностей, сообщил журналистам глава АО "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома) Григорий Назаров.

"Планируем не менее 500 МВт", - ответил он на вопрос о планах по строительству ВЭС во Вьетнаме в ходе ПМЭФ.

5 июня Назаров сообщал, что "Новавинд" намерен открыть представительство во Вьетнаме и рассматривает страны Юго-Восточной Азии приоритетными для зарубежного партнерства.

При этом глава компании отметил, что при строительстве ветроэлектростанций за рубежом Росатом выступит и как инвестор, и как поставщик оборудования.

АО "Новавинд" основано в 2017 году. В контуре компании сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО "Новавинд" ввело в эксплуатацию 880 МВт ветроэнергетических мощностей. До 2027 года Росатом планирует ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции мощностью порядка 1,7 ГВт.