СМИ: крупные хакерские группировки угрожают кибератакой банкам Европы

Как сообщил телеканал RTL, они якобы могут быть связаны с Россией

ТАСС, 15 июня. Три крупные хакерские группировки, которые якобы могут быть связаны с Россией, угрожают провести масштабную кибератаку на банковскую систему Европы. Об этом в четверг сообщил телеканал RTL.

По его данным, угроза исходит от преступной организации REvil, а также хакерских группировок Anonymous Sudana и Killnet.

Согласно телеканалу, данные угрозы не могут быть проверены на подлинность, однако нидерландская компания Computest, специализирующаяся в области кибербезопасности, считает это предупреждение реальным.

По словам сотрудника службы безопасности FalconFeeds, платформы для анализа киберугроз, целью хакеров может стать система межбанковских платежей SWIFT. При этом представитель Голландской платежной ассоциации заверил, что на данный момент существуют различные альтернативы для транзакций в евро на случай, если системы и сети SWIFT полностью выйдут из строя. При этом финансовая система все равно может пострадать при долгосрочном структурном нарушении работы SWIFT.