Дрозденко: Ленинградская область в 2023 году ожидает роста потока туристов на четверть

Сейчас гостиницы и турбазы загружены по максимуму, сообщил губернатор региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Ленинградская область в течение 2023 года ожидает роста потока туристов на четверть по отношению к прошлому году, когда в регионе побывали 6 млн путешественников. В данный момент гостиницы и турбазы области загружены по максимуму, номерной фонд нуждается в дальнейшем расширении, сообщил журналистам на площадке ПМЭФ в четверг губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Турист голосует деньгами и ногами, по-другому невозможно посчитать. 3 млн туристов было в 2017 году, порядка 6 млн в 2022 году, мы ожидаем в этом году почти четверть прироста объема туристического потока. Сегодня уже невозможно разместиться без листа ожидания в Ленинградской области. И крупные проекты, и малые - все заполнены", - рассказал Дрозденко.

По его словам, в ближайшее время нужно будет создать дополнительно 2,5 тыс. мест размещения в Ленинградской области. При этом речь не идет о пятизвездочных отелях. Однако важно, чтобы была качественная ночевка, горячая вода, все бытовые условия и хороший завтрак, чтобы турист мог рассчитывать на определенные стандарты. В этой связи Ленинградская область заинтересована в привлечении федеральных средств для развития туристической инфраструктуры.

"Нам сложно говорить о деньгах, я могу сказать, что сегодня подтвердили, - это под модульное размещения, глемпинг, кемпинг нам уже готовы дать по 60 млн рублей по первому этапу, а также поддержали два больших проекта - размещение от 120 мест в гостиничных номерах. Тут тоже будет федеральная поддержка", - отметил губернатор.

Помимо классического туризма в регионе активно развивается экологический туризм, добавил Александр Дрозденко, назвав Ленинградскую область "пионером в России по освоению особо охраняемых природных территорий". В качестве примеров успешного экологического туризма он привел проекты "Тропа-47" и "Вело-47". В рамках последнего в этом году будет завершен проект по созданию первой велодорожки длиной 110 км.