Росатом реализует несколько энергетических и высокотехнологических проектов в Монголии

Президент отраслевого комплекса "Русатом - международная сеть" Вадим Титов и генеральный директор монгольской компании КОО Dayan Deerkh Energy Бямбаа Мунхбаатар подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Росатом займется проектами, нацеленными на обеспечение энергонезависимости Монголии и развитие неэнергетических высоких технологий. Об этом в четверг сообщила пресс-служба госкорпорации.

"15 июня на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума президент отраслевого комплекса "Русатом - международная сеть" (РМС) Вадим Титов и генеральный директор монгольской компании КОО Dayan Deerkh Energy Бямбаа Мунхбаатар подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны выразили заинтересованность в совместной реализации энергетических проектов в области атомной, ветро- и гидроэнергетики, нацеленных на обеспечение энергонезависимости Монголии", - говорится в сообщении госкорпорации.

Кроме того, отмечается в сообщении, предметом соглашения также стали неэнергетические проекты в области ядерной медицины, композитных материалов и цифровых решений для городской инфраструктуры.

"Подписание стратегического соглашения дает старт амбициозным проектам, которые позволят укрепить энергетическую независимость Монголии и открыть новые возможности в развитии других высокотехнологичных областей. Росатом готов предложить партнерам решения, направленные в первую очередь на увеличение качества жизни людей", - приводит пресс-служба слова президента РМС Вадима Титова.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.