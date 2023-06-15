Тульская область в первый день ПМЭФ заключила соглашения на сумму более 50 млрд рублей

Планируется реализовать проекты по созданию производства биоразлагаемой одноразовой посуды, выпуску вычислительных платформ и суперкомпьютеров

ТУЛА, 15 июня. /ТАСС/. Сумма соглашений, заключенных делегацией Тульской области с компаниями-инвесторами в первый день работы Петербургского международного экономического форума, превысила 50 млрд рублей. Планируется реализовать проекты, в том числе по созданию производства биоразлагаемой одноразовой посуды, выпуску вычислительных платформ и суперкомпьютеров, лакокрасочных материалов, сообщается на сайте правительства региона.

По данным пресс-службы, наибольшая сумма инвестиций - 27 млрд рублей - ожидается от компании "Еврохим", эти средства она намерена направить в модернизацию Новомосковской ГРЭС и создание на базе предприятия "Новомосковский хлор" производства хлората натрия для отбеливания бумаги. "Новое производство позволит вывести на рынок импортозамещающую продукцию для отбеливания бумаги в целлюлозно-бумажной отрасли. Сейчас эти продукты не производятся в России", - говорится в сообщении.

Компания "Новатэк" вложит около 8 млрд рублей в строительство малотоннажного СПГ-завода -самого крупного в Центральном федеральном округе, он обеспечит поставки сжиженного природного газа в качестве моторного топлива через сеть криоАЗС и для нужд автономной газификации. А соглашение с ООО "Газпром СПГ технологии" подразумевает создание в регионе комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа для автотранспорта, сумма инвестиций - более 3 млрд рублей.

Свыше 4 млрд рублей направит ООО "РесурсИнвест-Развитие" в создание предприятия по переработке желтого гороха в сухой белок, крахмал, пищевые волокна и кормовой продукт. Компания "Углеродный стандарт" инвестирует 2,5 млрд рублей в организацию выпуска сырья для биоразлагаемой одноразовой посуды и упаковки. Такая же сумма затрат предполагается у завода "Тулажелдормаш" на модернизацию мощностей, которая позволит увеличить объем выпуска путевых машин для РЖД.

В технопарке компании "Пластик" ООО "Радиус-Про" намеревается открыть первое в России производство огнестойких турбинных масел на основе сложных эфиров фосфора, ООО "ДББ" - выпускать закись азота для микроэлектроники, медицины, космической и атомной промышленности. "Химический завод Узловая" там же планирует выпускать реагенты для обработки воды в промышленности. Объем инвестиций в три проекта составит более 1,1 млрд рублей.

В Тульском промышленном технопарке, созданном инвесторами из Новосибирской области, запустят сборку суперкомпьютеров и программно-аппаратных комплексов на их основе, сумма затрат оценивается более чем 500 млн рублей. Столько же вложит ООО "Фабрика Ковали" в строительство завода по выпуску лакокрасочной продукции для производителей металлоконструкций.