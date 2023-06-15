На "Госуслугах" до конца 2023 года запустят сервис проверки легальности товаров

Как сообщили в ЦРПТ, планируется интегрировать в портал функционал приложения "Честный знак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Функция проверки легальности товаров будет запущена на портале госуслуг до конца текущего года, для этого планируется интегрировать в портал функционал приложения "Честный знак". Об этом сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") Михаил Дубин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы рассчитываем, что у нас до конца этого года будет встроен в "Госуслуги" функционал проверки кода, то есть мы как раз расширяем способы, как можно код проверить", - сказал он.

Что касается приложения "Честный знак", то за год количество его пользователей выросло в два раза - до 10 млн. Пользователи осуществили через приложение десятки миллионов проверок. Ожидается, что в следующем году число пользователей вновь удвоится.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. В настоящее время происходит поэтапное введение маркировки на пиво и слабоалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, детскую воду.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.