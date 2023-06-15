РФ и Узбекистан смогут осуществлять взаимные поставки сельхозпродукции в большем объеме

Стороны утвердили дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества в рамках проекта "Евразийский агроэкспресс"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Узбекистан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) утвердили дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества в рамках проекта "Евразийский агроэкспресс", которая позволит увеличить взаимные поставки сельхозпродукции между двумя государствами. Документ подписали министр экономического развития России Максим Решетников и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В министерстве напомнили, что в январе текущего года президент России Владимир Путин в своем обращении к главам государств членов Евразийского экономического союза отметил, что страны ЕАЭС обладают мощнейшей агропромышленной базой, позволяющей не только гарантированно обеспечивать себя всей необходимой сельхозпродукцией, но и экспортировать продовольствие в значительных объемах.

Дорожная карта утверждена в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран в области развития логистических коридоров Узбекистана. Документ позволит России и Узбекистану осуществлять взаимные поставки сельхозпродукции в увеличенном объеме с использованием ускоренных железнодорожных перевозок по согласованным маршрутам, отметили в Минэкономразвития.

Согласно дорожной карте, до конца 2023 года стороны договорились провести двусторонние встречи с производителями продукции и анализ данных от грузоотправителей по проблемным вопросам при перевозке грузов полносоставными смешанными поездами.

"Уверен, что реализация мероприятий дорожной карты позволит сформировать новые взаимные цепочки поставок продукции и регуляторные условия для увеличения взаимного товарооборота", - подчеркнул Решетников.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.