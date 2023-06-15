15 июня, 19:05
ПМЭФ

Ярославская область подписала на ПМЭФ соглашения более чем на 15 млрд рублей инвестиций

Глава региона Михаил Евраев отметил, что новые производства расширят налоговую базу, благодаря чему станет возможным не только выполнение социальных обязательств, но и реализация проектов развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Ярославская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписала несколько соглашений на сумму свыше 15 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор региона Михаил Евраев.

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"Плодотворный первый день работы на ПМЭФ: 15,7 млрд рублей инвестиций, 3 436 рабочих мест, это хороший, большой результат для развития Ярославской области, причем в самых разных направлениях - от промышленности и строительства до туризма и цифры", - сказал Евраев. Он отметил, что новые производства расширят налоговую базу региона, благодаря чему станет возможным не только выполнение социальных обязательств, но и реализация проектов развития.

В качестве примера в пресс-службе правительства региона назвали соглашения о новых производствах на территории опережающего развития в Тутаеве, а именно о заводе по производству промышленных полимерных упаковочных материалов безотходного цикла, катализаторном заводе и новом цехе завода по производству блочно-комплектных электростанций средней мощности.

В пресс-службе отметили, что ряд соглашений направлен на развитие внутреннего туризма. "Новые многофункциональные гостиничные комплексы будут построены на территории Углича и в Переславле-Залесском. В Тутаеве на территории заброшенного горнолыжного склона создадут круглогодичный тематический парк "Николина гора", - заметили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияЯрославская областьЕвраев, Михаил ЯковлевичПМЭФ
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