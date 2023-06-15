Инвестпрограмма "Россетей" в ближайшие два года составит рекордные 1 трлн рублей

Как сообщили в компании, около 40% инвестпрограммы будет направлено на реализацию программ в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Инвестиционная программа группы "Россети" в 2023-2024 годах достигнет рекордных 1 трлн рублей. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин.

"У нас в ближайшие два года инвестиционная программа рекордная, суммарно около 1 трлн рублей, и могу сказать, что около 40% нашей инвестиционной программы в ближайшее время будет направлено на реализацию программ в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал он.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

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