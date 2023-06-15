"Газпром нефтехим Салават" вложит почти 9 млрд в реконструкцию установки риформинга

Ориентировочный срок завершения строительства намечен на 2026 год

УФА, 15 июня. /ТАСС/. ООО "Газпром нефтехим Салават" вложит почти 9 млрд рублей в реконструкцию установки каталитического риформинга бензина Л-35/11-1000. Ориентировочный срок завершения строительства - 2026 год, сообщила пресс-служба правительства республики в четверг.

"Инвестор вкладывает в приоритетный инвестиционный проект 8,9 млрд рублей и получит более 1 млрд рублей в виде льгот по налогу на имущество и прибыль организаций. Инвестиции предприятие направит на поставку оборудования и строительно-монтажные работы. Реализация проекта позволит перерабатывать на установке Л-35/11-1000 до 2 млн тонн прямогонных бензинов в год с получением компонента товарного бензина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инвестпроект поспособствует стабилизации цен на нефтепродукты. Ориентировочный срок завершения строительства - 2026 год. Проект получил статус приоритетного, Башкирия окажет ему поддержку субсидиями, льготами по налогам, добавили в пресс-службе.