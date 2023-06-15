ДНР и Белоруссия будут развивать сотрудничество в машиностроении

Стороны подписали соответствующее соглашение на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Донецкая Народная Республика (ДНР) будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, машиностроении, угольной отрасли и поставках пищевой продукции, передает корреспондент ТАСС.

Соответствующее соглашение в четверг подписали на Петербургском международном экономическом форуме посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня было подписано коммюнике. У нас есть уже некая дорожная карта после встречи с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко] - мы создали ряд рабочих групп, сейчас после еще ряда встреч руководителей разного уровня начнется переход в практическую плоскость. Сейчас уже есть определенный результат: выстроено линейное взаимодействие между предприятиями, прямые связи. <...> Это касается и сельского хозяйства, и транспортной обеспеченности", - рассказал Пушилин в беседе с корреспондентом ТАСС после подписания соглашения.

Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев подтвердил ТАСС, что начиная с апреля, когда состоялась встреча Пушилина и Лукашенко в Минске, многие белорусские предприятия уже наладили взаимодействие с контрагентами в ДНР - в их числе, например, автомобильный завод "Белаз" и белорусская компания, начавшая перевалку зерна на экспорт через порт Мариуполя.

По словам Солнцева, в нынешнем соглашении с Белоруссией уже прописан ряд конкретных проектов, в частности поставки сельскохозяйственной и пищевой продукции, техники и запчастей, угля. В течение месяца эти проекты будут детализированы с выходом на расширенную версию соглашения, которую подпишут представители правительств Белоруссии и российского региона.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.